Могла бы прикрыть обе страны: в Румынии обсуждается возможность передачи Украине Patriot

В Румынии обсуждают вопрос о возможности помочь Украине с системами противовоздушной обороны, в частности о передаче Киеву ЗРК Patriot. Решение пока что не принято, однако предложение "находится на стадии рассмотрения".

Об этом сказал премьер-министр Румынии Марчела Чолаку в интервью изданию euronews, опубликованном в воскресенье, 2 мая. По его словам, Patriot мог бы "прикрывать", как часть территории Украины, так и территорию Румынии.

Глава правительства отметил, что этот вопрос сначала должны рассмотреть специалисты, а потом – Высший совет национальной обороны Румынии.

"В первую очередь свое слово должны сказать специалисты. Это не значит, что если система охватывает часть Украины, она не охватывает и Румынию. Здесь речь идет о специалистах, которые сидят за столом и находят лучшие решения", – сказал он.

После этого Высший совет нацобороны, используя всю доступную информацию, сможет принять лучшее решение.

"Итак, в данный момент предложение находится на рассмотрении", – добавил Чолаку.

Как объяснило издание, это означает, что вопрос будет обсуждаться не публично, а в частном порядке с военными экспертами.

"Это не дискуссия, которую нужно публиковать. Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах, и мы видим это не только для Румынии, но и для всей Европы", – заявил премьер.

Он добавил, что решение "не будет таким, которое могло бы ослабить безопасность Румынии".

Отметим, что ранее президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что страна, возможно, будет готова передать Украине систему ПВО Patriot для защиты от российских ракет и дронов, однако при одном условии: Бухарест должен получить "что-то другое", если передаст этот ЗРК Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не способна самостоятельно справиться с такими ракетными атаками, которые приходится отбивать Украине. Глава государства подчеркнул, что только за одну ночь 1 июня страна-террорист РФ запустила около сотни ракет и дронов.