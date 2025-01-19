Могут чувствовать себя как после машины времени: что ждет солдат КНДР в плену в Украине

Северокорейские солдаты, которых воины Сил обороны взяли в плен на территории Курской области РФ, вероятно, не знают, в какой стране они находятся. Они могут чувствовать себя так, будто бы "вышли из машины времени": удивлены горячей проточной водой и туалетами в помещении.

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Об этом пишет The Times, вспоминая двух солдат армии диктатора Ким Чен Ына, фото которых неделю назад обнародовал президент Украины Владимир Зеленский и военные. Издание отмечает, что это одни из первых военнопленных из КНДР, захваченных в бою со времен Корейской войны 1950 года.

В сети также появились видеозаписи допросов, на которых эти пленники признаются, что не знают, в какой стране находятся. Позже, когда их спрашивают, хотят ли они вернуться домой, один кивнул головой "да", а другой заявил: "Я хочу жить в Украине".

Директор организации "Свобода в Северной Корее" Сокил Парк в комментарии The Times отметил, что эти два человека, попавшие в обстоятельства, неизмеримо отличительные от тех, которые они знали всю свою жизнь, будут напуганы, растеряны и окажутся перед "невозможным" выбором.

"Оставить Северную Корею очень сложно. Не обязательно даже из-за индоктринации, но потому что это твой дом. Здесь находится твоя семья, и для большинства людей это огромный фактор. Есть также опасения, что если ты решишь не возвращаться домой, то что может случиться с членами твоей семьи?" – предположил он мысли пленных северокорейцев.

Соавтор книги North Korea Confidential Дэниел Тудор указал, что последствия для вероятных предателей режима диктатора Ким Чен Ына могут быть суровыми.

"Они будут рассчитывать так: "Я могу жить в Европе и иметь лучшую жизнь, но, с другой стороны, что может случиться с моими мамой и папой?". Режим может отправить их семьи в лагеря принудительного труда, возможно, на очень долгий срок", – отметил он.

Со своей стороны Сокил добавил, что солдаты, вероятно, не знали своих прав как военнопленных и, возможно, делали свои заявления, считая, что любой неправильный ответ может привести к пыткам или смерти.

По его словам, беженцы из КНДР, с которыми он работал, описывают начало новой жизни в поисках убежища в другой стране как выход из "машины времени" для северокорейских перебежчиков.

"Это как будто кто-то из викторианской Англии приехал в современную Англию. Хотя основы человеческого общества во многом совпадают, очевидно, что здесь используется другой уровень технологий. Они могут быть удивлены такими элементарными вещами, как наличие горячей воды или туалета в доме", – пояснил специалист.

Вскоре после того, как северокорейцев отправили воевать против Украины, появились сообщения о том, что солдаты, никогда ранее не имевшие свободного доступа в Интернет, подсели на сетевую порнографию. Хотя Сокил скептически относится к этим непроверенным утверждениям, он говорит, что для перебежчиков "пространства интернета поначалу могут быть просто впечатляющими".

Считается, что в обмен на отправку своих войск России Ким Чен Ын получает доступ к передовым ее военным технологиям, а также продовольствие, ресурсы и полезный опыт ведения войны.

"Кровь обычных солдат всегда полезна, потому что очень важно иметь реальный боевой опыт. Это дает им, а главное – их офицерскому составу, возможность увидеть, как выглядит современная война XXI века, и перенять эти уроки", – убежден профессор Марк Галеотти, старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Южной Корее заявили о готовности забрать пленных солдат из КНДР, если те захотят перейти на сторону Сеула. Соответствующее заявление 14 января сделал представитель Министерства иностранных дел страны Ли Чже Вон, добавив, что правительство планирует проконсультироваться с Киевом по этому вопросу.

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