Росли в полном информационном вакууме: Зеленский показал кадры допроса северокорейских пленных. Видео

Идет общение следователей СБУ с северокорейскими военными, которых украинские бойцы взяли в плен в Курской области. Как выяснилось, солдаты КНДР жили в полном информационном вакууме и вообще ничего не знают об Украине.

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Новое видео допроса пленных северокорейских солдат обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мир должен узнать правду о том, как Россия привлекает солдат из Северной Кореи.

По словам президента, в настоящее время следователи устанавливают все факты и проверяют детали.

Однако проведенные допросы уже показали, что северокорейские солдаты вообще ничего не знали о нашей стране и войне, развязанной против Украины российским диктатором Владимиром Путиным.

Как видно из кадров, северокорейский солдат признался, что имел поддельные российские документы.

Кроме того, пленный военный КНДР ответил на вопрос, знакомили ли их с правилами обращения с военнопленными или с гражданским населением на территории Украины или России. Он рассказал сказки, которыми их "кормили".

"У меня была такая учеба: если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему две картинки: одна картинка изображает дом, другая – оружие, и даем ему выбрать. Если он выбирает дом, его отпускают, если же выбирает оружие, мы сдаем его в плен", – рассказал солдат КНДР.

Судя по его рассказу и по известным на весь мир фактам, как россияне обращаются с пленными украинцами, военных КНДР готовили чисто для "мяса", и даже не предполагалось, что они могут кого-то из украинцев захватить в плен.

"Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января Зеленский сообщил, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненые солдаты были доставлены в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

Позже в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух военных КНДР в Курщине 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

В ходе допросов пленные северокорейцы пожаловались на ложь командиров, заявлявших, что они едут прямо на учебу. Один из пленных сказал, что хочет остаться в Украине.

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