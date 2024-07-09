Могут ли мобилизовать 18-летнего студента, который учится заочно в университете: разъяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой призыва на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако часть граждан, в том числе, студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

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Это касается и части студентов, которые обучаются заочно в университете. Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

По его словам, закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяет свое действие на всех лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов. В соответствии с украинским законодательством существует три вида воинского учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Если человек состоит на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста такое лицо не может быть мобилизовано без его согласия. Правозащитник подчеркнул, что в случае, если лицо было признано непригодным к военной службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или не имеет никакого военно-учетного документа, то такое лицо может быть мобилизовано.

При этом если человек состоит на воинском учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет. В других обстоятельствах человек может быть мобилизован с 18-летнего возраста.

Напомним, до 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Если этого не сделать, ТЦК и СП смогут отправить повестку по почте по адресу последнего известного места регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал, что две категории украинских студентов получат отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.

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