Две категории студентов получат отсрочку от мобилизации в Украине – Минобороны

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что две категории украинских студентов получат отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.

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Соответствующее заявление представитель ведомства сделал в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что не все поступающие в вузы смогут получить отсрочку от призыва.

"Вступающие на бюджет на дневную или дуальную форму – это один из критериев. И второй критерий – уровень того образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть", – сказал Лазуткин.

Он объяснил, что для получения отсрочки человек, имеющий, например, образовательный степень бакалавра, должен поступать на магистратуру и т.п.

Также Лазуткин напомнил, что до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Также это можно сделать через приложение "Резерв+" или ЦНАП. Тем, кто не выполнит требования закона, грозит административная ответственность в размере не менее 17 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Минобороны, через приложение "Резерв+" свои данные обновили уже 2 миллиона 300 тысяч военнообязанных украинцев. Из них 1,5 млн. также сгенерировали себе электронный военно-учетный документ.

– Адвокат Катерина Анищенко сообщила, что после 16 июля ТЦК и СП начнут присылать повестки военнообязанным почтой. Документ будет направлен на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего данные.

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