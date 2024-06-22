Могут ли мобилизовать мужчин, которые не проходили срочную службу: разъяснение

В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в Украине мужчины призывного возраста (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством) могут получить повестки. Прохождение срочной службы не является критерием освобождения от мобилизации.

Об этом заявил юрист Даниил Гончаренко. Граждане, не проходившие срочную военную службу, формируют т.н. общественный резерв. Их могут привлечь для комплектования и пополнения рядов военных Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других военных формирований в случае мобилизации.

Если у человека нет права на бронирование/отсрочку, то единственным условием останется прохождение ВВК на пригодность/непригодность к военной службе.

Эксперт подчеркнул: новобранца без предварительной военной подготовки отправлять сразу на передовую нельзя. Таких людей необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно присоединиться к боевым действиям.

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"Именно поэтому их нельзя сразу отправлять на передовую без должного обучения. Этот резерв является важным источником для периодического ротационного пополнения личного состава в случае продолжающегося вооруженного конфликта и потребности в дополнительных силах", – добавил юрист.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, женщин по-прежнему могут мобилизовать в армию только добровольно. В то же время, женщины-медики обязаны стать на воинский учет.

– В мае Кабмин принял постановление №563, в котором говорится, что женщины-медики в Украине больше не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Правительство исключило норму, согласно которой они имели такое право до конца 2026 года.

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