Мобилизация женщин: могут ли призвать принудительно медработников
Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, женщин по-прежнему могут мобилизовать в армию только добровольно. В то же время, женщины-медики обязаны стать на воинский учет.
В пункте 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование. Однако это не означает, что женщин-медиков мобилизуют.
Им нужно встать на воинский учет в первую очередь для того, чтобы Генеральный штаб Вооруженных сил понимал, сколько медиков находится в резерве.
Так, встать на воинский учет должны представительницы таких специальностей:
– физическая терапия;
– медицинская и психологическая реабилитация;
– общественное здоровье;
– физическая реабилитация;
– промышленная фармацевтика;
– фармацевтика;
– санитария и экспертиза;
– стоматология;
– медицина;
– медсестринство;
– технологии медицинской диагностики и лечения;
– биомедицинская инженерия;
– биотехнологии и биоинженерия;
– профессионалы патологии;
– токсикология;
– фармакология;
– физиология и эпидемиология.
Напомним, что Кабинет министров 16 мая принял постановление №563, в котором говорится, что женщины-медики в Украине больше не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Правительство исключило норму, согласно которой они имели такое право до конца 2026 года.
В то же время остаются в силе нормы, по которым руководители предприятий должны уведомлять ТЦК о своих сотрудницах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.
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