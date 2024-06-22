Мобилизация женщин: могут ли призвать принудительно медработников

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, женщин по-прежнему могут мобилизовать в армию только добровольно. В то же время, женщины-медики обязаны стать на воинский учет.

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В пункте 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование. Однако это не означает, что женщин-медиков мобилизуют.

Им нужно встать на воинский учет в первую очередь для того, чтобы Генеральный штаб Вооруженных сил понимал, сколько медиков находится в резерве.

Так, встать на воинский учет должны представительницы таких специальностей:

– физическая терапия;

– медицинская и психологическая реабилитация;

– общественное здоровье;

– физическая реабилитация;

– промышленная фармацевтика;

– фармацевтика;

– санитария и экспертиза;

– стоматология;

– медицина;

– медсестринство;

– технологии медицинской диагностики и лечения;

– биомедицинская инженерия;

– биотехнологии и биоинженерия;

– профессионалы патологии;

– токсикология;

– фармакология;

– физиология и эпидемиология.

Напомним, что Кабинет министров 16 мая принял постановление №563, в котором говорится, что женщины-медики в Украине больше не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Правительство исключило норму, согласно которой они имели такое право до конца 2026 года.

В то же время остаются в силе нормы, по которым руководители предприятий должны уведомлять ТЦК о своих сотрудницах, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.

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