Могут ли мобилизовать мужчин с гипертонией во время военного положения: разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, которая была введена в связи с российским вторжением на территорию нашего государства. Во время мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

В то же время существует перечень болезней, при которых лицо не могут мобилизовать в армию. Obozrevatel более подробно расскажет о том, могут ли призвать на службу мужчину, который болеет гипертонией.

Прежде всего, гипертония – это распространенная болезнь, которая характеризуется повышенным артериальным давлением и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта болезнь может длиться долгое время без симптомов, то есть человек может даже не подозревать о повышенном давлении. Медицинские специалисты указывают на то, что это усложняет течение заболевания.

Основными симптомами гипертонии являются:

ощущение тошноты и рвоты;

возникновение интенсивной боли или дискомфорта в области груди или сердца;

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учащенное сердцебиение, превышающее 90 ударов в минуту в состоянии покоя;

проблемы с дыханием и судороги;

нарушение речи, слабость в одной руке и асимметрия лица;

сильная головная боль, сопровождаемая расстройствами сознания и нарушениями зрения;

выражены тревожные расстройства.

Украина занимает лидирующее место среди европейских стран по статистике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и основным фактором этой статистики является артериальная гипертензия, которая проявляется повышенным артериальным давлением.

Могут ли мобилизовать мужчин с гипертонией?

В Украине действует Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах, которое определяет перечень болезней, при которых мужчины могут признать временно непригодными или вообще непригодными к военной службе.

В соответствии с етим Положением, военнообязанного могут признать непригодным к военной службе, при этом изъяв его из военного учета, если у него обнаружены следующие состояния:

Болезни, характеризующиеся повышенным АД в диапазоне I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия).

Гипертоническая заболевание третьей стадии.

Злокачественная форма гипертонической болезни, прогрессирующая быстро.

Симптоматическая артериальная гипертензия с выраженным повышением АД до третьей степени.

Сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с сопутствующими клиническими состояниями.

Состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний.

Легочная гипертензия, связанная с поражением левых отделов сердца и признаками декомпенсации правожелудочковой деятельности.

Легочная гипертензия, связанная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией и признаками декомпенсации правожелудочковой деятельности.

Легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) третьей или четвертой Функциональной Классификации (ФК).

Так, если вы страдаете гипертонической болезнью III стадии, то вас признают непригодными для военной службы и исключают из военного учета.

Однако если у вас диагностирована гипертоническая болезнь II или I стадии, то ВЛК вас определит как личность, ограниченно пригодную для военной службы в мирное время и пригодную в военное время. Соответственно вас могут мобилизовать.

Следует также отметить, что лица с повышенным АД подлежат стационарному обследованию в специализированных медицинских учреждениях. Диагноз гипертонической болезни определяется из стадии и характера поражения органов-мишеней вследствие болезни.

При этом в случае симптоматической гипертензии проводится дифференциальная диагностика для определения основного заболевания, которое может вызвать повышенное артериальное давление. Медицинское освидетельствование ВЛК лиц с симптоматической артериальной гипертензией также осуществляется с учетом основного заболевания.

Напомним, что в настоящее время в рядах ВСУ находятся многие люди с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно.

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