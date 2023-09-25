Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью ІІІ группы во время военного положения: разъяснение

Продолжение всеобщей мобилизации в Украине способна затронуть и мужчин с инвалидностью. В частности, это касается тех, у кого установлена III группа, и кто хочет вступить в армейскую службу по собственному желанию.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. В случае, если украинец мужского пола с III группой не хочет быть мобилизован, на него призыв не распространяется.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду. То есть служба в армии ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", – пояснил адвокат Либерман изданию Факты.

Он добавил, если призывнику пришла повестка, вместе с ней и документами следует прибыть в военкомат. Там вы сможете подтвердить тот факт, что у вас есть группа инвалидности, позволяющая самостоятельно принять решение о военной службе

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашей стране как минимум до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанные граждане могут быть призваны на службу. Согласно законодательству, украинцев, которые заново встанут на воинский учет, при необходимости могут мобилизовать в ВСУ.

При этом некоторые военнообязанные могут быть мобилизованы только по их согласию и только по месту жительства.

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