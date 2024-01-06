Могут ли мобилизовать нескольких мужчин из семьи во время войны: подробное разъяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут попасть под призыв на военную службу.

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Могут ли мобилизовать нескольких мужчин из одной семьи, разобрался OBOZ.UA. Также рассказываем, в каких случаях украинцы не подлежат мобилизации.

Как отметил адвокат Ростислав Кравец, в Украине сейчас не существует законодательных норм, которые бы запрещали мобилизовать всех членов семьи. Нет четкого определения и относительно того, скольких членов семьи можно мобилизовать во время действия правового режима военного положения.

Из этого следует, что под мобилизацию из одной семьи могут попасть и муж, и жена, и совершеннолетние дети.

"Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу, – отметил Кравец.

Однако и здесь есть некоторые исключения. Не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе АТО/ООС, а также во время боевых действий по сдерживанию полномасштабного вторжения России.

Близкими родственниками, согласно законодательству, считаются:

муж/жена;

сын/дочь;

отец/мать;

дедушка/бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

"Если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать", – уточнил Кравец.

Кроме того, если в семье есть несовершеннолетние дети, один из супругов не может быть мобилизован, ведь детей нельзя оставлять без попечения.

Так, согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы.

"Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену – нет! Но если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью", – уточнил адвокат.

Также не подлежат призыву во время военного положения

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели – которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, ухаживающие за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который признан недееспособным;

те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, жена или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего троих детей.

Между тем, в Верховной Раде собираются выносить на голосование законопроект о мобилизации, которым предусмотрен ряд изменений в действующее законодательство.

Также сообщалось, чего ждать украинцам с третьей группой инвалидности и что не так с новым законопроектом.