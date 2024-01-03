Ограниченно пригодных заберут на фронт? Чего ждать украинцам с третьей группой инвалидности и что не так с новым законопроектом

На сайте парламента Украины опубликован проект обновленного закона о мобилизации. В частности, изменения коснутся военных категорий "ограниченно пригодных".

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Законопроект №10378 инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем. В тексте документа предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе

Документ разработан украинским правительством в целях законодательного совершенствования порядка проведения мобилизационных мероприятий, совершенствования воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, социальной защиты военнослужащих, а также отдельных вопросов военной службы для повышения качества отбора личного состава при пополнении боевых подразделений для отражения вооруженной агрессии РФ.

Стоит отметить, что одним из новшеств в документе предлагается вообще избавиться от понятия "ограниченной пригодности", а останутся только две категории военнообязанных: пригодные и нет. Таким образом, когда соответствующий закон с этой поправкой вступит в силу, те кого ранее признали ограниченно годными, должны будут снова пройти медицинскую комиссию в течение шести месяцев.

Кто подлежит мобилизации:

На данный момент, призыву подлежат мужчины по возрасту и опыту:

от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы,

– от 27 до 60 лет, если нет опыта службы.

По состоянию здоровья мобилизуют:

– пригодных в мирное и военное время по постановлению ВВК,

– непригодных в мирное время, ограниченно пригодных в военное время по постановлению ВВК,

– ограниченно пригодных в мирное время, пригодных в военное время по постановлению ВВК.

По военному учету призыву подлежат:

– снятые с военного учета, если истекло основание для этого – после взятия на учет,

– исключенные с военного учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после прохождения ВВК с постановлением об ограниченной пригодности.

По наличию отсрочки:

– не подлежат мобилизации;

– могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.

Содержание текста законопроекта:

– изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

– усовершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

– предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

– исключение срочной военной службы как вида военной службы. Всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

– установление, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

– исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

– введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

– введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

– установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождение военной службы;

– вовлечение в мероприятия рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга;

– предоставление полномочий Нацполиции по участию в мероприятиях по мобилизации;

– ограничение прав уклонистов от воинского учета и военной службы.

Напомним, OBOZ.UA писал, что Верховная Рада не планирует рассматривать законопроект о мобилизации в оригинальном виде. Перед голосованием в законопроект будут внесены изменения и разработан "компромиссный" вариант.

Как ранее сообщалось, граждане, подлежащие мобилизации, могут быть мобилизованы для пополнения личного состава подразделений и создания новых. Кроме того, также сообщалось, кто подлежит мобилизации в январе 2024 года и какие виды повесток выдают.

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