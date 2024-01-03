Ограниченно пригодных заберут на фронт? Чего ждать украинцам с третьей группой инвалидности и что не так с новым законопроектом
На сайте парламента Украины опубликован проект обновленного закона о мобилизации. В частности, изменения коснутся военных категорий "ограниченно пригодных".
Законопроект №10378 инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем. В тексте документа предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе
Документ разработан украинским правительством в целях законодательного совершенствования порядка проведения мобилизационных мероприятий, совершенствования воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, социальной защиты военнослужащих, а также отдельных вопросов военной службы для повышения качества отбора личного состава при пополнении боевых подразделений для отражения вооруженной агрессии РФ.
Стоит отметить, что одним из новшеств в документе предлагается вообще избавиться от понятия "ограниченной пригодности", а останутся только две категории военнообязанных: пригодные и нет. Таким образом, когда соответствующий закон с этой поправкой вступит в силу, те кого ранее признали ограниченно годными, должны будут снова пройти медицинскую комиссию в течение шести месяцев.
Кто подлежит мобилизации:
На данный момент, призыву подлежат мужчины по возрасту и опыту:
от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы,
– от 27 до 60 лет, если нет опыта службы.
По состоянию здоровья мобилизуют:
– пригодных в мирное и военное время по постановлению ВВК,
– непригодных в мирное время, ограниченно пригодных в военное время по постановлению ВВК,
– ограниченно пригодных в мирное время, пригодных в военное время по постановлению ВВК.
По военному учету призыву подлежат:
– снятые с военного учета, если истекло основание для этого – после взятия на учет,
– исключенные с военного учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после прохождения ВВК с постановлением об ограниченной пригодности.
По наличию отсрочки:
– не подлежат мобилизации;
– могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.
Содержание текста законопроекта:
– изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;
– усовершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
– предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
– исключение срочной военной службы как вида военной службы. Всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
– установление, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;
– исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
– введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
– введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
– установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождение военной службы;
– вовлечение в мероприятия рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга;
– предоставление полномочий Нацполиции по участию в мероприятиях по мобилизации;
– ограничение прав уклонистов от воинского учета и военной службы.
Напомним, OBOZ.UA писал, что Верховная Рада не планирует рассматривать законопроект о мобилизации в оригинальном виде. Перед голосованием в законопроект будут внесены изменения и разработан "компромиссный" вариант.
Как ранее сообщалось, граждане, подлежащие мобилизации, могут быть мобилизованы для пополнения личного состава подразделений и создания новых. Кроме того, также сообщалось, кто подлежит мобилизации в январе 2024 года и какие виды повесток выдают.
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