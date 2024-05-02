Могут ли Польша и другие страны силой вернуть в Украину военнообязанных мужчин: Кульпа дал объяснение

Польша, как и другие демократические страны, никогда не пойдет на такой шаг как выдача Украине военнообязанных мужчин, которых дома квалифицируют как уклонистов, а за рубежом они признаны беженцами. А консульское обслуживание граждан касается внутренней политики страны, а не внешней.

О том, как прекращение консульских услуг для украинцев за рубежом отразится на отношении к ним западных стран, рассказал бывший член Правительства Польши Петр Кульпа в комментарии OBOZ.UA. Он назвал полным бредом разговор о том, что Запад будет выдавать "уклонистов" Украине.

"Это категорически ни в одной плоскости не лежит. Потому что это возможно было бы для стран, которые были бы диктатурами, при условии, что Украина является диктатурой. Но в отношении демократических стран, есть права человека и так далее. Тем более что это беженцы, о чем разговор. Нет такой возможности –только добровольно", – сказал польский эксперт.

Кульпа также объяснил, что означает для украинцев за границей прекращение предоставления им консульских услуг.

"Во-первых, это может означать, что гражданин не может голосовать, не может баллотироваться. Это миллионы людей, которые будут отрезаны от возможности участвовать в определении судьбы Украины. Выходит так, что это разделение граждан на две категории – на тех, которые готовы защищать родину, и тех, кто подвергается риску админнарушения. Потому что до сих пор было так, что не зарегистрироваться – это админнарушение", – отметил польский политик.

По словам Петра Кульпы, такой шаг со стороны Украины повлияет на понижение статуса украинцев за рубежом. Ведь если украинцы останутся без паспортов, страны, в которых они проживают, выдадут им так называемый паспорт для путешествий, в котором не будет указано гражданство.

При этом польский политик подчеркнул, что страны-партнеры не смогут силой вернуть в Украину военнообязанных мужчин.

"Абсолютно нет, нет и еще раз нет. Что могут сделать? Могут создавать условия, например, могут создать программы материальной поддержки для тех, кто согласится уехать. Могут установить, например, финансовую поддержку. Но не насильственно, нет никаких таких возможностей", – подчеркнул Петр Кульпа.

Он отметил, что Польша приняла законы для беженцев до октября 2025 года и до тех пор все права у них остаются. Так, например, пособие на ребенка в сумме 200 долларов в месяц сохраняется при условии, что ребенок выполняет школьное обязательство.

В то же время произошли некоторые ограничения, которые повлияют на украинских беженцев в Польше. В частности, на поиск ими жилья.

"Раньше поляк мог получать компенсацию за то, что предоставлял помещение для беженцев из Украины. Сейчас это только могут делать профессиональные учреждения – государственные или имеющие договор с государством типа отеля, государственные центры этого типа. В частные руки уже эти компенсации не будут поступать", – объяснил Кульпа.

Соответственно, поляки будут менее заинтересованы в предоставлении жилья украинским беженцам, так что его будет труднее найти и цены на жилье поднимутся.

"Но в целом ничего не меняется, все сохраняется, все нормально и ничего не будет (репрессий, насильственного выселения или депортации. – Ред.)", – подчеркнул польский политик.

Петр Кульпа также прокомментировал заявление министра обороны Польши Косиняк-Камыша о том, что Польша якобы готова помочь вернуть военнообязанных украинцев.

"Он имел в виду, что это абсолютно добровольно, а перед теми, кто плохо понял, подумал, что насильно будет и какие-то репрессии, он извинился за это. Это просто недопустимо", – сказал бывший член Правительства Польши Петр Кульпа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязанности.

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