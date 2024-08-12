Могут ли повестки отправлять по почте: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки. Часто сотрудники ТЦК и СП проводят оповещение в общественных местах.

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Кроме того, в некоторых случаях повестку можно получить по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно постановлению правительства, с 18 июля повестки в Украине смогут присылать по обычной почте. Это происходит после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

В таком случае повестка направляется на адрес зарегистрированного места жительства военнообязанного. Надлежащим подтверждением оповещения таким образом является день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией или документами от почтового оператора.

Также повестка считается доставленной по почте в случае отметки в почтовом сообщении об отказе получить повестку или отметки об отсутствии лица по адресу места жительства военнообязанного гражданина.

Стоит отметить, что военнообязанных украинцев вызывают в ТЦК и СП с разной целью, поэтому виды повесток могут отличаться. Украинцам вручают повестки для постановки на воинский учет, прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе, уточнения персональных данных, а также для призыва на военную службу по мобилизации.

Напомним, военнообязанным за необновленные данные грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше). При этом украинцы могут самостоятельно проверить, наложен ли на них штраф через специальную систему Минюста.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил воинского учета. Чаще всего – из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.

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