Могут ли призывать на службу студента, аспиранта, докторанта во время военного положения: разъяснение

В связи с вторжением России и полномасштабной войной в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно законодательству студенты, аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку от призыва.

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О том, могут ли призвать на службу студентов, аспирантов и докторантов рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак "24 каналу". Он отметил, что эта категория мужчин может присоединиться к службе в ВСУ.

По словам Юрчака, лица с отсрочкой могут быть призваны в армию, но только по своему желанию. Даже если у мужчины отсрочка, он может добровольно мобилизоваться. Таких ситуаций много, поскольку никто не может запретить человеку идти защищать свою родную страну.

Отсрочка студентов от мобилизации скорее их право, а не абсолютное правило, объясняет юрист. Он добавляет, что если мужчина выражает добровольное согласие присоединиться к Вооруженным Силам Украины, его могут мобилизовать. Чтобы отсрочка была отменена, он должен обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и написать заявление о своем желании и готовности стать добровольцем. После этого такое лицо может быть мобилизовано или заключить контракт с вооруженными силами Украины и присоединиться к отрядам защитников.

Какие студенты имеют право на отсрочку?

Право на отсрочку от мобилизации имеют только студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения.

Так, отсрочка от мобилизации применяется к следующим категориям лиц:

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.

Также юрист отметил, что студенты после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, могут быть мобилизованы на службу. Поскольку на этом промежуточном этапе обучения они не считаются студентами, поэтому права на отсрочку не имеют.

Ранее сообщалось, что грозит мужчинам, которые выехали из Украины во время мобилизации и не вернулись.

Также OBOZREVATEL извещал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.