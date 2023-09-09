Могут ли в Украине мобилизовать непригодных к службе мужчин: военком объяснил исключение в законе

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг.

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Но есть люди, которые согласно законодательству не подлежат призыву, но они могут пойти на контрактную службу. Об этом начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко рассказал в интервью изданию "Кременчугский Телеграф".

По его словам, ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако , если они сами проявляют желание служить, их направляют на военно-врачебную комиссию (ВЛК). В таком случае комиссия решает, может ли тот человек нести службу.

Приблизительно такая же процедура и с непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Если человек хочет служить, он должен написать заявление, иначе его нельзя призвать. Аналогично и с многодетными военнообязанными – призвать могут, но только если такое лицо само напишет заявление.

"А еще я требую заявление от его (желающего служить – ред.) жены, ибо были случаи, когда из-за каких-то недоразумений с женой, невзгоды в семье, муж писал заявление на мобилизацию, его призывали, а потом ко мне приходила жена из детьми и начинали требовать вернуть мужчину назад", – объяснил Роман Сушко.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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