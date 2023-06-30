Могут ли выехать за границу Украины в июле мужчины, самостоятельно воспитывающие детей: разъяснение

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) ограничены в выезде за границу.

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Однако для некоторых категорий мужчин в законодательстве предусмотрены исключения, отмечает OBOZREVATEL. В частности, мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или более детей, имеют право на выезд.

Так, согласно пункту пятому статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, самостоятельно воспитывающие по меньшей мере одного ребенка до 18 лет, имеют возможность пересекать украинскую границу.

Для успешного прохождения контроля в пропускном пункте необходимо иметь с собой следующие документы:

Свидетельство о рождении ребенка.

Свидетельство смерти матери ребенка.

Если мать признана умершей или пропавшей без вести, отец считается одиночкой и должен предоставить соответствующее решение суду.

В случае, когда мать ребенка жива, отец должен представить документ, подтверждающий лишение матери родительских прав или решение суда об отнятии ребенка от матери без лишения ее родительских прав.

Стоит отметить, что в случае, если мужчина во второй раз заключил брак, он уже не считается лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.

Напомним, что в Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список подлежащих мобилизации, из-за чего отсрочок от службы может стать меньше. Что нужно знать о мобилизации в Украине в июле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщалось ранее, в Украине ТЦК издают приказы явиться всем мужчинам для уточнения военно-учетных данных. Адвокат объяснила, будут ли наказывать военнообязанных за неявку, если повестку не вручили лично.

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