Папа Римский: война в Украине, кажется, не имеет конца

Папа Римский Франциск во время встречи с делегацией Константинопольского патриархата упомянул о начатой Россией войне против Украины. Он отметил необходимость совместных усилий в поиске путей к миру.

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Об этом сообщает Reuters. Также он высказался, что война в Украине не имеет конца после того, как его миротворческий посланник завершил трехдневные переговоры в Москве.

"Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и прокладывать пути мира", – сказал Папа религиозной делегации Константинопольского патриарха.

Также в заявлении Ватикана отмечается, что итальянский кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Римского, завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым, а также с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

"(Визит был) направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру", – говорится в сообщении.

Папа Римский также заявил, что будут приняты дальнейшие меры, но не конкретизировал.

Франциск многократно призывал прекратить вторжение России в Украину, которое привело к разрушению украинских сел и городов, потере десятков тысяч жизней и вынужденному переселению миллионов людей.

Напомним, что Папа Франциск встретился в Ватикане с женами украинских послов. Обращаясь к делегации, понтифик заявил, что война – это "всегда поражение".

Ранее Зеленский посетил Ватикан и встретился с Франциском. По словам президента, разговор касался прекращения войны, украинской формулы мира и депортации украинских детей в Россию.

6 июня Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Папы Римского Маттео Дзуппи. В ходе встречи президент призвал Ватикан присоединиться к украинскому мирному плану.