Могут ли выезжать за границу Украины родственники погибших или пропавших без вести во время АТО: разъяснение

Кабинет министров Украины снял ограничения на пересечение границы для некоторых категорий лиц. Теперь выехать за пределы Украины могут родственники погибших или пропавших без вести во время Антитеррористической операции (АТО).

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Речь идет только о гражданах, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа 2023 г. №840. Граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период военного положения", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что изменения были внесены во избежание "несправедливого ограничения" прав членов семей лиц, погибших или пропавших без вести, участвуя в АТО (с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году до 30 апреля 2018 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения и общей мобилизации большинство мужчин призывного возраста не могут покинуть территорию Украины. Однако законодательство говорит, что есть определенные категории граждан, которым даже во время военного положения разрешен выезд за границу. Подробное разъяснение вы найдете в нашем материале.

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