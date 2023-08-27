'Могут травануть и в Крыму, и в Донецке': полковник РФ пожаловался на 'бабушек из СБУ' и наивных оккупантов

Полковник российской оккупационной армии пожаловался, что украинцы на временно оккупированных территориях травят захватчиков. Он заявил, что последнее в жизни "угощение" можно получить и в Крыму, и в Донецке.

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Захватчик ноет, что легенды кремлевской пропаганды о том, что в Украине россиян якобы будут встречать с цветами, провалились. Об этом в своем Telegram-канале рассказал полковник ВС РФ Петр Шувалов.

Военный преступник заявил, что страна-агрессор РФ не имеет достоверной открытой статистики о том, сколько оккупантов травят в Украине. Полковник ВС РФ выдал, что в начале войны было очень много случаев, когда оккупантов травили едой или алкоголем. Однако спустя полтора года полномасштабного вторжения ситуация еще ухудшилась.

Оккупант рассказал, что украинцы на временно оккупированных территориях негативно относятся к армии РФ, и признал, что его страна оккупировала часть Украины.

"Не надо думать, что если мы какую-то территорию назвали своей даже юридически, то нас там сразу за своих примут. Будешь ползать по гражданским за поесть-попить – и в Крыму травануть могут, и в Донецке", – жалуется оккупант.

Он добавил, что офицеры пытаются донести личному составу об опасностях общения с населением, но случаи отравлений не прекращаются. Кроме того, полковник ВС РФ заявил, что абсолютное большинство офицеров не включает в доклад случаи отравления.

К слову, накануне родственники погибшего российского оккупанта пожаловались, что его отравили жители Украины. Жена военного преступника рассказала, что ее муж просто попил воды и вскоре отправился на "концерт Кобзона".

Напомним, защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ ликвидировали уже 260 820 ее солдат и офицеров. Накануне 26 августа они "задвухсотили" еще 550 российских оккупантов.

Ранее российский захватчик в телефонном разговоре с товарищем пожаловался, что группировки ВС РФ понесли существенные потери в районе Бахмута Донецкой области. Он заявил, что оккупантов "выкосило".

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