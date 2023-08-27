"Людей не осталось почти": оккупант пожаловался на большие потери РФ на Бахмутском направлении. Перехват

Российский захватчик в телефонном разговоре с товарищем пожаловался, что группировки ВС РФ понесли существенные потери в районе Бахмута Донецкой области. Он заявил, что оккупантов "выкосило".

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Захватчик пересказал слова своего коллеги: "Говорит, у нас в подразделении людей не осталось почти... Вообще говорит, в базе нас, понял, повыкосилось". Соответствующий перехват обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины на YouTube-канале 27 августа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Военнослужащие РФ также обсудили нехватку оружия и открытие уголовного производства на командира одной из бригад.

"Да, потери большие, много "триста", много "двести"... Короче его Жора там, через прокуратуру военную..." – сказал боевик.

В ГУР МО подчеркнули: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Осторожно, в видео есть нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, другой захватчик в телефонном разговоре размышлял о том, как сбежать с фронта с награбленным имуществом. И даже озвучил советы, которые ему дал юрист, чтобы вернуться домой.

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