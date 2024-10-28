Молодежь бежит из Крыма из-за скуки и безденежья: как изменилась жизнь на оккупированном врагом полуострове

Оккупированный Крым пустеет. Молодежь покидает теплый полуостров из-за отсутствия нормальной работы и заработков, а также из-за опасений быть призванным в армию и вернуться на родину в гробу. Цены на товары и услуги постоянно растут, даже обычный маникюр тут не каждому по карману. Крымские овощи и фрукты выживают российские и даже иранские конкуренты, а продукты в супермаркетах уже давно бьют ценовые рекорды.

Видео дня

Подробнее о том, как изменилась жизнь на оккупированном полуострове, читайте в материале OBOZ.UA.

Окончили школу, собрали чемоданы и уехали

Как изменился Крым за последние годы после оккупации? Киевлянка Елена (по просьбе героини мы не называем ее фамилии в целях безопасности ее родных. – Ред.) побывала на своей родине, где живут ее родители. Она рассказывает, что жизнь на полуострове с 2022 года сильно изменилась.

"И я не только об окопах и укреплениях из мешков с песком. Само ощущение войны в моем родном Крыму витает буквально в воздухе. Сирены по ночам, как и в Киеве. Разве что реже, но постоянные звуки взрывов, работы ПВО, выходов ракет. Это очень угнетает. Тут нет покоя.

Спрашивала у родных, которые там постоянно живут, – как им? Говорят, что привыкли уже, хотя раньше было спокойнее. Тут часто отключают свет, воду. Коммунальные проблемы на полуострове нарастают с каждым годом. Дороги построили только там, где ездит военная техника, перевозят военные грузы от Керченского моста. Все остальное в дырах, ухабах. И чем дальше от моря, тех хуже и хуже", – рассказывает Елена.

Женщина отмечает, что молодежь из Крыма уезжает. Можно сказать, окончили школу, собрали чемоданы – и вперед. Кто-то едет учиться в РФ, в Украину, кто-то умудряется перебраться в Европу.

"Те, кто не хочет учиться, ищут работу подальше от родного дома. Ехать в РФ опасаются – там легко отправят в армию. Но и на полуострове молодых людей с 18 лет призывают в армию. Хоть и говорят, что на войну не отправляют, но через пару месяцев они почему-то подписывают контракт. Рассказывают, что уговаривают шантажом и угрозами. Но есть и добровольцы, которые готовы за деньги идти воевать против родной Украины. Каждый день на полуостров доставляют гробы с погибшими крымчанами. Можно пройтись по кладбищам и все это увидеть", – продолжает Елена.

Крымчане, у кого есть украинские загранпаспорта, также едут в Европу на заработки: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Германия. Едут в Турцию работать в гостиничном бизнесе, в любом случае это выгоднее, чем в Крыму, где очень мало туристов.

Скучно и безденежно

Последние курортные сезоны были провальными на полуострове, поэтому местные жители, которые привыкли сдавать жилье, много не заработали.

"Поначалу сюда стали ехать россияне жить. Пенсионеры, молодежь, семьи ФСБшников, военных, российских чиновников. Они арендовали квартиры, дома на много месяцев вперед. Но как только тут начали стрелять, часть из них очень быстро собрали чемоданы и уехали. Поэтому арендный бизнес тоже большой прибыли уже не приносит.

Да и российская молодежь, которая приехала сюда жить возле моря, быстро разочаровалась. Кроме летнего сезона, тут скучно и безденежно. Клубная жизнь, развлечения, концерты – все в ограниченном количестве. Проблемы с банковскими картами из-за санкций, это ограничивает желание покупать импортные вещи. Словом, розовые очки спали", – говорит киевлянка.

Дорогой маникюр и плохая медицина

Цены на товары, услуги и продукты на полуострове быстро выросли и достигли московских и питерских. А вот качество услуг и медицины осталось на прежнем крымском уровне.

Елена рассказывает, что сделать обычный маникюр с покрытием гель-лаком на полуострове стоит от 1500 руб. (750 грн), а обычный маникюр без покрытия – от 900 руб. (450 грн). В Киеве обычный маникюр – от 180 грн, а с покрытием – от 550 грн.

"Намного дороже стоит наращивание ресниц, ногтей, макияж, стрижки, укладки. Я уже не говорю о спа-процедурах, о массаже. А качество подобных услуг красоты тут очень и очень низкое. Мастера, которые что-то умеют и хотят работать, обычно уезжают отсюда, потому что клиентов с деньгами на полуострове мало. Сами крымчане жалуются на медицину. В больницах может даже стоять хорошая техника, но пользоваться ею никто не умеет, поэтому она пылится в кабинетах. Найти хорошего стоматолога – очень сложная задача, их тут просто нет. Все уехали, мужчины попрятались от призыва в армию – ведь тут забирают до 30 лет, а потом уже никто тебя не отпустит, пока не подпишешь контракт", – продолжает Елена.

Иранские соусы и пластиковые помидоры

Крым испытывает на себе российские санкции. Например, часть продуктов завозится из Ирана. Иранские соусы, томатные пасты, соки, кола, сладости, специи, чай. Фрукты в супермаркетах и на рынках также иранские – в основном это экзотика, а еще арбузы. Есть, например, иранский лук, помидоры.

Конечно, пока они не могут составить конкуренцию местной и завезенной сюда российской продукции. Однако тенденция крымчан не радует.

"Жители полуострова отчаянно боролись с херсонскими помидорами, огурцами, перцем, ягодами и арбузами. Когда Херсонская область оказалась под оккупацией, то фермерам некуда стало возить свой товар, и они пытались везти его в Крым. Но тут встретили сопротивление. И херсонцам приходилось буквально за копейки отдавать целые грузовики сельхозпродукции или вываливать ее вдоль дорог. А ушлые крымчане потом продавали это в несколько раз дороже. Ну а краснодарские помидоры на полуострове не пользуются популярностью, потому что они настолько залиты химией, что похожи на пластик. Боюсь, такая тенденция потом перейдет и к крымским фермерам", – вздыхает Олена.

Что касается продуктов в супермаркетах, то цены тут московские. Твердые сыры предлагают по 800-1000 руб. (400-500 грн, в Киеве – от 300 грн). Куриное филе стоит 360-420 руб. (180-210 грн, в Киеве – от 140 грн), яйца – 100-120 руб. (50-60 грн, в Киеве – от 40 грн). Свинина продается по 430-530 руб. (215-260 грн, в Киеве – от 160 грн).