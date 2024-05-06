'Молюсь каждый день': оккупант выдал 'рецепт' защиты от украинских дронов и пожаловался на порядки в армии РФ. Аудио

Российский оккупант, который воюет на Купянском направлении, раскрыл свой способ "борьбы" с украинскими дронами, – это молитва. По его словам, в дни, когда он молился, на позиции россиян не было сбросов с БПЛА.

Перехват телефонного разговора захватчика со знакомым опубликовали в Telegram-канале проекта "Хочу жить". Военнослужащий страны-агрессора рассказал, что он молится каждый день.

"Вчера с парнем разговариваю, говорит: обратил внимание, что сбросов нет. Я говорю: так я молюсь каждый день, чтобы Господь удалил это все", – сказал он.

Оккупант также пожаловался на свое командование, которое воспринимает личный состав как пушечное мясо. Также россиянам не хватает оружия и техники, в частности артиллерии и минометов.

"Новый командир батальона у нас стал…Он пришел, на одном участке у него батальон был. Взял весь батальон слил…Ничего не выделяют…Как-то брошены…Непонятно…Жалко, что все так", – рассказал российский военный.

По его словам, уповает он только на Бога. Его товарищ посоветовал ему и дальше молиться.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает нести большие потери в Украине. Военнослужащие страны-оккупанта возмущаются из-за отношения к ним руководства и отсутствия боеприпасов, о чем свидетельствует очередной перехват.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!