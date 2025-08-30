Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео

В ночь на субботу, 30 августа, Запорожье подверглось массированному обстрелу со стороны российских захватчиков. Сперва на город были направлены ударные беспилотники, а позже – ракеты.

Момент удара зафиксировала камера наблюдения. Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы.

В результате атаки погиб один человек, еще 24 получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, один из которых разрушен полностью.

Огонь охватил три жилых здания на общей площади 20 кв.м, а взрывная волна и обломки повредили соседние постройки. Из-за ударов на некоторых улицах Запорожья отключили электроснабжение.

Кроме жилых домов, российские удары повредили здания кафе, СТО и промышленного предприятия. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа российские захватчики беспилотниками ударили по Днепропетровской области. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

