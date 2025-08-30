УкраїнськаУКР
русскийРУС

Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
6,8 т.
Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео

В ночь на субботу, 30 августа, Запорожье подверглось массированному обстрелу со стороны российских захватчиков. Сперва на город были направлены ударные беспилотники, а позже – ракеты.

Момент удара зафиксировала камера наблюдения. Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы.

В результате атаки погиб один человек, еще 24 получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, один из которых разрушен полностью.

Огонь охватил три жилых здания на общей площади 20 кв.м, а взрывная волна и обломки повредили соседние постройки. Из-за ударов на некоторых улицах Запорожья отключили электроснабжение.

Кроме жилых домов, российские удары повредили здания кафе, СТО и промышленного предприятия. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео
Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео
Момент ночного удара по Запорожью попал на камеру наблюдения. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа российские захватчики беспилотниками ударили по Днепропетровской области. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!