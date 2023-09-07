Момент удара Shahed по территории Румынии попал на видео: в сети указали на важный нюанс

В сети появилось видео, где, как заявляется, зафиксирован момент падения дрона-камикадзе Shahed российских оккупантов в Румынии. Судя по этим кадрам, ПВО страны-соседки Украины не пыталось сбить БПЛА.

Видео дня

Ролик появился 7 сентября на Telegram-канале STERNENKO. Напомним: массированная российская атака, в ходе которой часть дронов противника могла упасть на территории государства-члена НАТО, произошла ночью 4 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео слышно отчетливый звук дрона иранской разработки. Потом небо осветила яркая вспышка – и донесся звук взрыва. Автор записи зафиксировала, что Shahed сдетонировал на противоположном от нее берегу.

"Румыния!.. Твою мать!" – эмоционально отреагировала девушка, которая вела съемку на телефон.

Активист Сергей Стерненко считает, что дрон сбавил обороты двигателя перед ударом. Это характерно для Shahed-136 в момент, когда он бьет по цели.

"Во время удара не было работы ПВО, а значит дрон именно ударил по территории Румынии, его так запрограммировали россияне", – предположил блогер.

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у них не было никакой информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России во время инцидента в Румынии.

– Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

– К слову, еще совсем недавно Йоханнис отрицал падение российских Shahed на территории его государства.

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