Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео: какие последствия ее разрушения будут иметь для Украины

В сети появилось видео, на которое попал момент подрыва российскими оккупантами дамбы Кураховского водохранилища. Сейчас вода из него наполняет реку Волча, в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

Видео дня

Подтопления домов не зафиксированы. Из-за вражеских обстрелов осмотреть дамбу пока не удалось, рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун "Суспільному".

По его словам, ниже по течению от поврежденной дамбы продолжает прибывать вода.

"Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", – сказал чиновник.

Оккупанты три месяца пытались ударить по Терновской плотине КАБами на Кураховском водохранилище. Несмотря на разрушение, вся вода из него не вытечет, говорит Роман Падун.

"Возможно, она частично повреждена, какой-то один из шлюзов. Потому что враг в течение последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами. Дамба так построена, что все зеркало водоема не может злиться. Там есть критический уровень сливающегося водоема и есть тот уровень, который остается", – рассказал он.

Уничтожение дамбы может помочь Силам обороны Украины, поскольку защитники получат дополнительный водный рубеж для сдерживания врага, говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

"В общем это, как ни странно, может сыграть только на плюс, потому что наши военные получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага", – считает он.

По словам Жирохова, река Волча – полноводная и имеет примерно 100 метров ширины, но не заполнена водой.

"Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", – спрогнозировал эксперт.

Дополняются...