Моравецкий снова призвал Украину быть благодарной Польше за убежище беженцев

Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что его страна приютила миллионы украинцев. Также он заявил, что украинцам не следует доверять Германии.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna. Он сказал, что ФРГ выгодно взаимопонимание с РФ.

"Понимаю, что Зеленский теперь думает, что будет иметь тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с россиянами с помощью центральноевропейских государств", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев в тот момент, когда немцы, по его словам, хотели отправить в окруженный войсками РФ Киев 5 тысяч касок.

Как известно, недавно Моравецкий призвал Зеленского "воздерживаться от образов поляков" после выступления лидера Украины на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе. Он отметил, что всегда будет защищать честь своей страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на безвозмездный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В ответ на это сообщалось, что Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцев – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

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