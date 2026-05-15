Морги забиты: всплыли подробности о потерях РФ в боях за Малую Токмачку

Бои за Малую Токмачку в Запорожье остаются одними из самых интенсивных на фронте. На этом направлении российские войска несут значительные потери, которые пытаются скрыть.

Видео дня

В то же время появляются свидетельства, что ситуация с количеством погибших у противника приобретает критические масштабы. Об этом сообщает "Атеш".

По словам источника, тела погибших российских военных, которые погибают в боях за Малую Токмачку, массово вывозят с передовой в тыловые города. В частности, рефрижераторы с телами регулярно прибывают в Мелитополь и Мариуполь, где расположены морги.

Работник морга сообщил, что все имеющиеся помещения уже переполнены. Из-за этого фуры-рефрижераторы вынуждены стоять просто у входов, выполняя функцию временных хранилищ для тел. При этом поток погибших не прекращается, поскольку штурмовые действия российских войск продолжаются ежедневно.

Как отмечается, район Малой Токмачки сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Российское командование продолжает бросать туда новые подразделения, применяя тактику массированных атак живой силой, несмотря на потери.

Официальная информация со стороны России о реальных масштабах потерь остается ограниченной. В то же время ситуация с постоянным прибытием рефрижераторов в Мелитополь, по словам источника, фактически свидетельствует о значительно больших потерях, чем признается публично.

Отмечается, что подобные данные удается получать несмотря на попытки их скрыть, и подчеркивается, что реальная картина войны проявляется через такие свидетельства с мест.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 346 тыс. 390 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!