'Морпехи очень мощные и очень аккуратные': Зеленский подтвердил создание Корпуса морской пехоты ВСУ

Владимир Зеленский подтвердил создание Корпуса морской пехоты. Он отметил, что планы намечены – организация, тренировка, снабжение.

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Об этом стало известно из пресс-службы Офиса президента в Telegram. Глава государства отметил работу украинской морской пехоты и их достижения.

"Был у наших морпехов, очень мощных, очень аккуратных. Спасибо, что стараетесь беречь жизнь наших воинов. Все наши воины – от солдата, матроса до генерала – молодцы!", – написал он.

Глава государства отметил, что на данном этапе вопрос создания Корпуса морской пехоты стал остро. Уже обсуждены и обрисованы все детали и дальнейшие планы по реализации – организация, тренировка, снабжение.

"Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны укрепляем, это обязательно", – добавил Владимир Зеленский.

Отметим, что морская пехота — род войск в составе Вооруженных сил Украины, представляющий собой передовые соединения сил высадки, и предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов , аэродромов и других важных объектов

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 23 мая объявил о создании Корпуса морской пехоты. Такое решение было принято с целью существенно усилить потенциал украинских морпехов.