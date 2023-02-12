Морпехи ювелирно отправили за российским кораблем вражеский расчет СПГ в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают "выжигать" пришедших с войной на нашу землю захватчиков. В частности, в Донецкой области бойцы 501 отдельной бригады морской пехоты с ювелирной точностью уничтожили вражеский расчет станкового противотанкового гранатомета.

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Оккупанты некоторое время "кошмарили" наших военных, поэтому они "ярко решили" этот вопрос. Соответствующее видео 501-й бригады опубликовали в Telegram "Оперативный ВСУ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Как видно на опубликованных кадрах, также украинский "подарок" получили два оккупанта, в результате чего один из них был по меньшей мере ранен – тогда как один из солдат врага начал убегать, другой не мог даже встать.

Напомним: по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 900 оккупантов, а также десятки техники. В частности, 13 танков, 14 боевых бронированных машин и 17 артиллерийских систем. Так, общие потери россиян увеличились до 3280 танков, 6488 ББМ и 2287 артсистем.

Бойцы 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали, как передают смертельные "приветы" российским военным. Они сбрасывают гранаты с беспилотников на головы оккупантов с ювелирной точностью.

Заметим, что воины ВСУ регулярно используют дроны типа квадрокоптера в подобных целях, сбрасывая захватчикам как ручные гранаты, так и более тяжелые боеприпасы – выстрелы к гранатометам и даже минометные мины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Бахмуте Донецкой области продолжаются артиллерийские дуэли и ведутся кровавые стрелковые бои на очень коротких дистанциях. И хотя при таких обстоятельствах ВСУ уничтожают в разы больше российской пехоты, однако и сами платят кровью за каждый метр украинской земли;

– российский политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что новое большое российское наступление, если оно состоится, не будет успешным. Россиянам нечего противопоставить ВСУ, кроме огромного количества трупов – как зэков, так и мобилизованных.

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