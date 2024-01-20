Морские пехотинцы уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА на левом берегу Днепра. Видео

Воины Вооруженных сил продолжают сдерживать окупантов на левом берегу Днепра на Херсонщине. Наши морские пехотинцы нанесли российским захватчикам потери, уничтожив их расчет ударных БПЛА.

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Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. На видео можно увидеть работу бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В результате попадания по пункту управления ударными БПЛА погибли по меньшей мере три оккупанта и примерно столько же были ранены.

"По информации из открытых источников, среди отправившихся на "концерт в Кобзон" был и старший группы расчета БПЛА на позывной "Моисей", – сказано в сообщении.

Отметим, что гибель оккупанта с позывным "Моисей" подтвердили его родственники. В последнем из постов в своем Telegram-канале он написал, что "в Крынках ад". Из этого можно предположить, что расчет БПЛА был уничтожен в районе этого населенного пункта Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Крынки на левобережье Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего здания, там постоянно идут ожесточенные бои. Но, несмотря на попытки врага выбить украинские подразделения, нашим защитникам удается удерживать плацдарм.

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