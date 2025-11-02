'Москва хочет навредить нашим людям': Зеленский рассказал, сколько дронов, бомб и ракет Россия запустила по Украине за неделю

В течение уходящей недели Россия не прекращала атаковать Украину. На гражданскую инфраструктуру, энергетику и жилые дома враг направил почти 1500 ударных дронов, почти столько же КАБ и более 70 ракет.

Ключевая цель Москвы заключается в том, чтобы нанести вред украинцам, сейчас Киев совместно с западными партнерами работает над обеспечением поддержки энергетики Украины этой зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия атакует украинские города и села практически каждую ночь. Использует она при этом различные типы оружия.

Только начиная с вечера субботы, 1 ноября, и в течение ночи россияне нанесли удары по Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Одесской областях: не обошлось без погибших и раненых.

"Почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю. Были попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике. Я благодарю каждого и каждую, кто помогает после этих ударов. Нашим спасателям, которые всегда оперативно на местах, энергетикам, медикам, всем экстренным службам", – отметил Зеленский, выразив соболезнования близким убитых Россией соотечественников.

То, куда именно бьет враг, не оставляет сомнений в его ключевой цели, убежден президент Украины. Поэтому задача №1 – сохранить украинскую энергетику этой зимой.

"Понятно, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям. Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 ноября оккупанты атаковали Одесскую область дронами. В Измаильском районе произошел пожар на автостоянке. Два человека погибли, есть раненые. Сгорели пять грузовиков.

Также вечером накануне враг ударил по Днепропетровщине. В Самаровском районе области погибли четыре человека, среди жертв – мальчики 11 и 14 лет.

