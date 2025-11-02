Оккупанты атаковали Одесскую область дронами, произошел пожар на автостоянке: два человека погибли, есть раненые. Фото и видео

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали дронами-камикадзе Одесскую область. В результате вражеских ударов горела автостоянка с грузовиками в Измаильском районе

Известно о двух погибших и трех пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС и в Одесской областной военной администрации.

Что известно

В ГСЧС отметили, что ночью Одесская область находилась под ударами российских "Шахедов".

"В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали. По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал", – говорилось в сообщении, опубликованном в 07:47.

Личности двух жертв атаки сейчас устанавливают.

По данным Одесской областной прокуратуры, под ударом оказался Измаильский район.

Через полчаса после сообщения ГСЧС начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об увеличении количества пострадавших.

"К сожалению, стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, состояние пострадавшего средней тяжести", – отметил чиновник.

Как рассказали в прокуратуре региона, в больницу доставили 42-летнего мужчину доставили в больницу. Двум другим пострадавшим, 42-летнему и 48-летнему мужчинам, оказали медицинскую помощь на месте.

"Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют территориальные подразделения полиции", – сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным Кипера, в результате очередной атаки войск РФ на гражданскую инфраструктуру региона горели пять грузовиков. На местах кроме спасателей работают правоохранители, которые документируют последствия вражеских ударов.

Воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных дронов продолжалась в регионе с 00:07 до 01:32.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне накануне ударили по Днепропетровщине. На утро было известно о четырех погибших в Самарском районе, среди жертв – мальчики 11 и 14 лет.

