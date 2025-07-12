"Москва наказывает тех, кто не боится говорить": в России в список "иноагентов" внесли общественную инициативу, которая способствовала обмену военнопленными
Власти страны-агрессора России внесли в реестр "иноагентов" общественную инициативу "Наш выход", которая помогала российским семьям разыскивать пропавших без вести на войне против Украины и способствовала обмену военнопленными. Жены таких оккупантов в ответ запустили петицию, где призывают признать "инозагентами" всех россиян, чьи близкие погибли или пропали на войне против Украины.
"Это решение стало для нас шоком! Мы никогда не занимались политикой – мы занимались помощью. (...) Мы выступаем против войны, потому что каждый день видим ее настоящие последствия – боль, отчаяние, смерть чьих-то близких и любимых", – говорится в заявлении организации "Наш выход", опубликованном в официальном Telegram-канале 11 июля.
В организации добавили, что ее зачислили в "иноагенты" не за преступления, "а за то, что мы не молчали".
"За то, что говорили о проблемах вслух и отказывались равнодушно смотреть на то количество горя, которое эта война принесла тысячам семей", – заявили российские волонтеры.
Также сообщается, что "Наш выход" помог тысячам военнопленных получить статус "военнопленный" в РФ, попасть в списки на обмен и вернуться домой.
В организации пообещали продолжить работу для "тысяч и тысяч тех, кто ищет и надеется на возвращение мужчин домой".
"Мы и дальше будем помогать, говорить правду и поддерживать тех, кого чиновники оставили один на один с болью. И никакой статус не лишит нас этого права", – говорится в заявлении.
В ответ женщины пленных и пропавших без вести россиян запустили петицию, в которой призывают признать "иноагентами" всех женщин, чьи мужья пропали без вести или погибли на войне в Украине.
"Искать своего мужа и бороться за его возвращение становится преступлением. Сначала нас игнорировали, кормили отписками. Теперь, когда мы начали находить своих любимых и бороться за них – нам просто пытаются это запретить. Если в нашей стране возвращать родных людей домой считается "иноагентством", тогда признавайте и нас всех "иноагентами", – говорится в тексте петиции.
Что известно об организации "Наш выход"
Организация "Наш выход" уже второй год занимается тем, от чего отказались власти РФ: помогает семьям в поисках пропавших, способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает шанс попасть в списки на обмен.
В январе 2024 года между движением "Наш выход" и украинским проектом "Хочу найти" был подписан меморандум о сотрудничестве.
Такое взаимодействие позволяет ускорять процессы обмена военнопленными: благодаря тому, что пленный оккупант получает статус "военнопленный" в РФ, он попадает на обмен и Украина возвращает своего защитника или защитницу.
Зато Москва вместо поддержки клеймит волонтеров как "иностранных агентов". Очевидно, Кремль наказывает тех, кто не боится говорить о потерях и проблемах, которые в РФ принесла развязанная ею война, чтобы скрыть масштабы трагедии и замять тему пленных, пропавших без вести.
Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать нового раунда переговоров с РФ по прекращению огня и завершению войны. По его словам, пока стороны не завершат обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах рано.
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