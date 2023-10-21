newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото

Ульяна Виноградова
War
1 минута
2,0 т.
Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото

В Херсонской области отстроили мост, который уничтожила армия РФ. Речь идет о переправе через реку Ингулец.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Мост расположен рядом с Большой Александровкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мост был уничтожен российскими оккупантами вместе с другой инфраструктурой поселка. Ближайшей переправой через Ингулец здесь был временный мост в Давидовом Броде. Он расположен в 20 километрах от этого места. Поэтому было решено сделать временное сооружение, а впоследствии на его месте началось капитальное строительство моста" , – говорится в сообщении.

Кроме восстановления мостового сооружения будут также переработаны подходы к мосту длиной 173 и 41 метра.

А еще – на мосту и подходах обустроят тротуары и восстановят систему освещения.

В ОВА добавили, что для выполнения электромонтажных работ Великоалександровское общество получило спецтехнику – автовышку.

Видео дня
Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото
Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото
Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее специалисты возобновили движение через реку Тересва в Закарпатской области. Там обрушился мост.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!