Мост через реку Ингулец в Херсонской области, который уничтожила армия РФ, отстроили: фото

В Херсонской области отстроили мост, который уничтожила армия РФ. Речь идет о переправе через реку Ингулец.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Мост расположен рядом с Большой Александровкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мост был уничтожен российскими оккупантами вместе с другой инфраструктурой поселка. Ближайшей переправой через Ингулец здесь был временный мост в Давидовом Броде. Он расположен в 20 километрах от этого места. Поэтому было решено сделать временное сооружение, а впоследствии на его месте началось капитальное строительство моста" , – говорится в сообщении.

Кроме восстановления мостового сооружения будут также переработаны подходы к мосту длиной 173 и 41 метра.

А еще – на мосту и подходах обустроят тротуары и восстановят систему освещения.

В ОВА добавили, что для выполнения электромонтажных работ Великоалександровское общество получило спецтехнику – автовышку.

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