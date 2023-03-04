США передают Украине штурмовые мостоукладчики M60 AVLB: что о них известно

Соединенные Штаты в новый пакет военной помощи Украине, объявленный 3 марта, включили мостоукладчики M60 AVLB (Armored Vehicle Launched Bridge). Вероятно, эта техника является частью подготовки Сил обороны к контрнаступлению.

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Эти бронированные инженерные машины созданы для преодоления водных помех и противотанковых рвов, в частности, в ходе штурмовых действий. В Defense Express указали на еще один факт: в указанном пакете есть также инженерные боеприпасы для создания проходов в заграждениях.

M60 AVLB могут установить мост за 4-5 минут без выхода экипажа (два человека) из машины. Сниматься мост может с любого из двух концов за 10 минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Важно, что речь идет об Armored Vehicle Launched Bridge, то есть о бронированных мостоукладчиках, предназначенных непосредственно для операций на переднем крае, в отличии от американских Rapidly Emplaced Bridge System (REBS) на базе грузовиков.

Указанные машины будут предоставлены Украине по механизму Presidential Drawdown Authority, то есть с достаточно коротким сроком отправки. Конкретные сроки не раскрываются, как и количество M60 AVLB.

По мосту, который могут развернуть M60 AVLB, может проехать техника весом под 67 тонн. Длина моста – около 20 метров.

M60 AVLB есть на вооружении армий Израиля (10 штук), Испании (15), Пакистана (12), Португалии (4), Сингапура (12).

В Соединенных Штатах эта техника в 2003-м была снята с вооружения регулярных частей, но находятся в резерве Национальной гвардии. Греция также вывела в резерв 12 своих M60 AVLB и заменяет их на более современные образцы.

Напомним: общий объем нового пакета помощи от США составит около 400 миллионов долларов. В него входят:

– дополнительные боеприпасы к HIMARS;

– артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

– артснаряды калибра 105 мм;

– боеприпасы калибра 25 мм;

– бронированные мостоукладчики;

– подрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

– тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;

– запчасти и другое полевое оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян разозлила американская поддержка Украины. Там заявили, якобы военная помощь только "продлит агонию киевского режима", а еще попытались переложить на США вину за военные преступления, которые на самом деле совершают войска РФ.

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