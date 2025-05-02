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Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
57
Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео

Российские оккупационные войска на фронте в Донецкой области начали применять новую тактику штурмов. Враг тестирует использование наземных дронов и колонны из мотоциклов.

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Об этом рассказали на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 2 мая. Бойцы-пограничники на видео показали, как с помощью БПЛА поражают технику россиян.

Точные удары по противнику продемонстрировали бойцы пограничного подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео

Они попали в два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целую группу мотоциклистов. В результате ударов все цели были успешно уничтожены.

Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео
Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео
Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео
Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где оккупанты сосредоточивают свои основные усилия. Он посетил бригады, которые здесь держат оборону, пообщался с военными и командирами частей.

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