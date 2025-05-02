Мото-колонны и наземные дроны: пограничники рассказали о новой тактике оккупантов в Донецкой области. Видео

Российские оккупационные войска на фронте в Донецкой области начали применять новую тактику штурмов. Враг тестирует использование наземных дронов и колонны из мотоциклов.

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Об этом рассказали на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 2 мая. Бойцы-пограничники на видео показали, как с помощью БПЛА поражают технику россиян.

Точные удары по противнику продемонстрировали бойцы пограничного подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

Они попали в два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целую группу мотоциклистов. В результате ударов все цели были успешно уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где оккупанты сосредоточивают свои основные усилия. Он посетил бригады, которые здесь держат оборону, пообщался с военными и командирами частей.

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