'Моя помощь уже не нужна': российский оппозиционер Пономарев рассказал о своих связях с легионом 'Свобода России'. Видео

Российские добровольческие объединения в Украине Легион "Свобода России", "Национальная республиканская армия" и Российский добровольческий корпус отказались от общего политического центра. Организации пока сосредоточятся на исключительно боевых действиях.

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Об этом в комментарии для OBOZ.UA рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, являвшийся координатором указанного политического центра. Он считает, что такое решение является ошибкой, которую рано или поздно, но исправят.

Напомним, что идея создания совместного политического центра российских добровольческих объединений в Украине принадлежала именно Пономареву. Еще в 2022 году Легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" подписали соответствующее соглашение, и с тех пор Илья Владимирович был координатором политического центра добровольческих объединений.

По словам Пономарева, центр создавался, чтобы в медиа продвигать их интересы, в том числе политические.

"Но с точки зрения медиа Легион сейчас достаточно мощная система. Им просто объективно такая помощь сейчас не нужна", – заметил российский оппозиционер.

"Там сменилось руководство. И новое руководство считает, что Легиону вообще не нужно участвовать в политике, потому что это будет мешать боевой практике, военным событиям, что это будет отвлекать бойцов", – рассказал Пономарев.

Лично он считает это ошибкой, однако подобные тенденции сейчас наблюдаются везде. Но Пономарев считает, что эта ошибка когда-нибудь будет исправлена.

"Кстати, у белорусов такие же проблемы. Полк Калиновского также отделился от движения Калиновского. И это, я считаю, тоже очень рано. Надеюсь, что пройдет определенное время, они осознают свою ошибку, потому что она просто очевидна, и все это вернется, как было", - отметил Пономарев.

Так или иначе, в Легионе заявили о прекращении своей политической деятельности во Львовском форуме российского сопротивления. Это ошибка, потому что военным нужно сотрудничество с "гражданской оппозицией" россиян, говорит политик.

"Когда Легион освободит определенную часть российской территории, там потребуется создавать новую власть. Легиону также нужна финансовая помощь, фандрейзинг. Легиону нужна помощь с точки зрения рекрутинга. И для всего этого нужно сотрудничество с политиками, с российской оппозицией", – считает Пономарев.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз бойцы легиона "Свобода России" были в центре внимания массмедиа в июле, когда совершили диверсию на территории страны-агрессора и сожгли несколько единиц военной техники российской армии. Речь идет об операции в Пермском крае России.