Оккупационные главари отправляют российскую пехоту в зону боевых действий. Аудиоперехват

Украинская военная разведка зафиксировала новый аудиоперехват, демонстрирующий методы управления российскими подразделениями на фронте. На записи командир отказывается предоставить военным передышку после суток на позициях.

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Вместо этого он приказывает им немедленно выдвигаться вперед, сопровождая приказы угрозами и нецензурной бранью. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Перехват был осуществлен на Лиманском направлении, а его фигурантом является командир из состава 144-й мотострелковой дивизии российских оккупационных войск.

В разговоре один из российских военных докладывает, что личный состав просит о коротком отдыхе после пребывания на позициях. Однако командир резко отвергает такую возможность и приказывает продолжать выполнение боевой задачи.

"Че вы там ах..ели, что ли, бл..дь? Сутки, нах..й, ..бланили! Устали, бл..дь, девочки-наташки, нах..й? Может, их там по горбу пере..бать, нах..й? Ты, нах..й, скажи им, этим у..бкам ..баным, нах..й, – либо они воюют как нормальные мужики, нах..и выполняют приказы, либо я их буду сосать 24 на 7, бл..ть, а ещё их будут трахать, нах..й", – кричит российский командир.

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Запись свидетельствует об использовании угроз, психологического давления и запугивания для принуждения личного состава к выполнению приказов даже после длительного пребывания на передовой.

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