'Может дать россиянам фору в несколько месяцев': эксперт оценил разные сценарии участия войск КНДР в войне против Украины

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", высказал мнение относительно потенциального участия северокорейских войск в войне против Украины и возможных последствий этой ситуации для обстановки на фронте. Эксперт считает, что 10-12 тысяч корейских солдат могут компенсировать российские потери примерно за две недели.

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Если же речь идет о 100 тысячах северокорейских военных, то Россия "выигрывает" лишь несколько месяцев. Об этом Лакийчук сказал в комментарии OBOZ.UA.

По словам Лакийчука, ежедневные потери россиян на фронте составляют около 1-2 тысяч солдат. 10-12 тысяч корейцев покрывают всего две недели таких потерь.

Однако эксперт отметил, что многие аналитики и разведки считают, что это лишь пробный шаг. По его словам, Путин и Ким Чен Ын могут обсуждать вопросы масштабирования этой поддержки до 100 тысяч солдат. Если это произойдет, это усилит мобилизационную машину России и может дать ей фору в несколько месяцев.

"100 тысяч – это уже серьезный вклад, мобилизационную машину российскую раскручивают, это дает ей фору на несколько месяцев, на три месяца, не меньше, и это серьезно. А если еще больше, то хуже. А как это можно помешать? Уничтожать тех корейцев сейчас, потому что, если будет история успеха у этих 10 тысяч корейцев, Ким Чен Ину будут рассказывать, как они дали украинцам триндюлей и уволили Курскую область, и что он молодец, и его армия крутые перцы. Плюс деньги за каждого солдата, он на такое масштабирование пойдет. А если это будет история поражения, это очень хорошо", – сказал он.

По его словам, если корейские солдаты будут терпеть поражение, это может стать мощным сдерживающим фактором для дальнейшего вовлечения северокорейской армии в конфликт. Это снизит желание Ким Чен Ина масштабировать операции и делать масштабную ставку на своих военных.

Относительно техники Павел Лакийчук объяснил, что пока на фронте не применяют бронемашины и танки КНДР. Это зависит от того, как именно будет организовано их привлечение. Если северокорейские подразделения будут являться отдельной бригадой со своей техникой и командованием, они будут действовать как независимая сила. Однако сейчас корейцев интегрируют в российскую структуру, например, в составе 810-й морской пехотной бригады, создающей конфликты между российским и корейским военным командованием. Такие разногласия могут быть полезны для Украины, поскольку они способствуют раздору между российскими и северокорейскими офицерами.

"Чем больше между ними будет трение и конфликты, тем лучше. Вы же видите, что россияне не беспокоятся своим мясом, а тем более корейским не беспокоятся. На фронт и вперед! – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствующих военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже производят небольшое накопление на передней линии.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередное абсурдное заявление, утверждая, что якобы именно Россия стала жертвой агрессии со стороны Украины и нуждается в защите от атак украинцев и их союзников. Во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым Ким заявил, что применение Украиной дальнобойного оружия является, по его словам, следствием прямого военного вмешательства США.

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