Может долетать до любого района Харькова: Синегубов рассказал о новых боеприпасах РФ, которыми враг атаковал город

Российские войска 27 марта нанесли по Харькову удары модифицированными авиационными бомбами. Эти боеприпасы представляют особую опасность, ведь могут долетать во все районы облцентра, а также доставать до населенных пунктов Харьковщины.

Дальность снарядов, представляющих определенный "гибрид" ракеты и КАБ, составляет около 90 км. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспільному".

Упомянутые боеприпасы, по словам чиновника, дают оккупантам более широкие возможности для ударов по Харькову.

"Он (боеприпас, которым российская армия 27 марта ударила по Шевченковскому району Харькова. – Ред.) может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от того, с какого расстояния до границы будет пуск", – сказал Синегубов.

Несмотря на то что эти боеприпасы меньше управляемой авиабомбы и значительно меньше ракет С-300, они имеют серьезную разрушительную силу: после прилетов в Шевченковском районе в домах харьковчан вылетели не только окна, но и межкомнатные стены. Обломки снаряда прошивали стены насквозь.

В то же время летят эти боеприпасы гораздо дальше, чем российские КАБы.

"Россияне тоже изобретают определенные новые средства поражения. Мы следили, как эволюционировали КАБы: сначала начали доделывать крылья, потом эти крылья стали подвижными, дальше – новый этап, использование такого управляемого боеприпаса большого калибра. Он летит дальше, чем КАБ, – до 90 км. Те два удара, которые нанесли по Харькову, мы зафиксировали, что от пуска до точки попадания – 72-74 км. Это Белгородская область. Думаю, что это определенное испытание, чтобы, возможно, их использовать дальше. Это что-то среднее между ракетой и КАБом", – рассказал Синегубов.

По данным экспертов, два удара по Шевченковскому району облцентра захватчики нанесли боеприпасами, запускаемыми с самолетов класса Су.

"Это воздушная ракета, цепляющаяся на самолет. Ее модифицировали, чтобы она была управляема и поражала наземные цели... Они имеют возможность выпускать их из РСЗО, однако в этом случае это была "Сушка". Было два выстрела, их произвели не одновременно. Был "разрыв" по времени. Они имели разную траекторию полета. Это свидетельствует, что это было, наверное, испытание. Возможно, они искали наши средства ПВО, чтобы их обнаружить. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: один с севера, второй – через Богодухов и дальше ниже, с западной части города", – отметил Синегубов.

По его словам, на фоне новых угроз для защиты Харькова от российских авиабомб необходимо осуществить комплекс мер.

"Во-первых, пассивная безопасность: это и развитие укрытий, мобильных укрытий и т. д. Во-вторых, активные средства обороны, включая Харьков, системы РЭБ – целый комплекс мер, которые мы должны принимать перед лицом тех угроз, которые у нас есть. Совет один – адекватно реагировать на тревоги. По максимуму находиться в укрытиях, потому что угроза реальна", – отметил Синегубов.

Напомним, днем 27 марта российская террористическая армия ударила по Харькову авиабомбой с 200-килограммовой боевой частью. Погиб 59-летний гражданский мужчина. Ранения получили 19 человек, 13 из них были госпитализированы.

"Младшему мальчику всего 3 месяца, одной девочке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них – подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени, им оказали помощь в больнице и уже выписали. Женщины преимущественно среднего и старшего возраста – от 21 до 92. Получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации. 55 и 60-летние мужчины госпитализированы со средними повреждениями", – рассказывал тогда Синегубов.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, для атаки оккупанты применили новый тип оружия, которое россияне "тестируют" на мирных жителях Украины. Он подчеркнул, что новая российская авиабомба фактически является "репликой" американской GLSDB.