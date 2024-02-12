В публичном пространстве тема передачи закупленных Турцией в России систем ПВО обсуждалась еще в 2023 году. Тогда Турция официально отказала Пентагону в передаче С-400 Украине. К обсуждению этой темы вернулись в конце января из-за Виктории Нуланд и ее заявления в интервью CNN Turk. Там замгоссекретаря США отметила, что Штаты согласятся на возвращение Турции в программу истребителя F-35 при условии отказа от С-400, то есть их передачи Украине.

Проблема передачи Украине турецких С-400 лежит в плоскости турецко-российских отношений. Отказ от закупленного у России оружия станет существенным ударом по этим отношениям и подорвет имидж Турции как надежного партнера и посредника в переговорах. Способность договариваться с Востоком и Западом и готовность к этому – визитная карточка внешней политики Эрдогана. Взаимодействие Турции и России охватывает широкий круг вопросов в различных сферах (экспорт зерна и энергоресурсов, атомная энергетика, туризм, обход санкций) и геополитические точки конфронтации (Украина, Сирия, Ливия, Кавказ, Средняя Азия, Сахель). Вероятно, Эрдоган мог бы обсудить с россиянами этот вопрос в таком ключе и с такими предложениями, которые могли бы заинтересовать россиян.

Однако, трудно представить условия, при которых Путин согласился бы добровольно на очередной ятаган в спину от Эрдогана, особенно перед выборами. Двустороннее взаимодействие Эрдогана и Путина – это всегда об обсуждении сложных вопросов и многочасовые встречи, которые часто на имидж и позиционирование Путина влияют негативно. Сразу в этом контексте упоминается избиение российского Су-24, убийство российского посла в Турции или постоянные ожидания Путиным на Эрдогана перед общими фото. Передача российского оружия Украине турецким лидером стала бы невероятным ударом по международному и внутреннему имиджу власти в Кремле и лично Путина. Но дискуссии по передаче С-400 и предложение американцев являются интересным козырем для игры турок с россиянами, который метко подбросила Виктория Нуланд накануне визита Путина в Турцию 12 февраля.

Передача Украине С-400 вместо заказанных ранее F-35, если смотреть с точки зрения россиян, не является нереалистичным сценарием, а скорее потенциальной и достаточно существенной угрозой для РФ в войне против Украины. Более того, на данном этапе существует несколько новых аргументов. В первую очередь это успехи Турции в разработке собственных ЗРК среднего и большого радиуса Hisar и SİPER. Приобретение 4 дивизионов С-400 у РФ было временным решением с целью закрыть нехватку таких систем ПВО в Турции. В декабре 2023 года Турция запустила в серийное производство дальнобойные ЗРК SİPER. Говорят, что прогресс в разработке этих ЗРК Турцией был достигнут за счет заимствования технологий российского С-400, что вполне возможно. Кроме того, США согласовали продаж 49 истребителей F-35 Греции в замен начала передачи советских систем ПВО Украине. Мероприятие заинтересовано в поддержке паритета между Грецией и Турцией, разрешение на продажу F-35 Турции вместе с ослаблением турецкого ПВО является таким направлением двустороннего сотрудничества, которое Соединенные Штаты или Британия будут готовы продолжать обсуждать и дальше. Это логическое и прогнозируемое направление работы их дипломатии, которое осознают в РФ.

Если допустить, что Турция согласилась на американское предложение и пренебрегла беспокойствами россиян, то это было бы привело к достаточно неплохому усилению возможностей украинского ПВО. Аргументы о невозможности обслуживания и нехватке боекомплекта не релевантны. Переподготовку экипажей С-300 на С-400 можно произвести относительно быстро. Более того, ВСУ имеют положительный опыт использования трофейных российских ЗРК, тех же Панцирь-С1. Что касается вопроса обслуживания и боекомплекта – важно то, что эти системы будут переданы с определенным количеством боекомплекта и смогут внести свой вклад в оборону с тем количеством ракет, с которыми ее передадут. Это потенциальный ресурс, который может усилить наши возможности, даже с ограничением по количеству ракет и запчастей. Лучше иметь ЗРК с ограниченным боекомплектом, чем вообще не иметь, особенно стране, которая каждый день находится под постоянными атаками ракет и БПЛА.