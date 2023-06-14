'Может, пора прикрыть лазейки в санкционных пакетах?': у Зеленского отреагировали на иностранные запчасти в российских ракетах

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине – на этот раз по Одессе. Во всех вражеских ракетах были обнаружены комплектующие западного производства.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. В ОП призвали союзников прикрыть очевидные лазейки в санкционных пакетах против страны-агрессора.

По словам Подоляка, все ракеты, которыми Россия обстреляла Одессу этой ночью, были изготовлены уже в 2023 году. При этом во всех была найдена микроэлектроника западного производства, поставляемая частными компаниями в Россию через третьи страны в обход санкционных ограничений.

"Вопрос: может, пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах? Иначе это уже выглядит откровенно странно: с одной стороны, наши компании просто во время полномасштабной войны поставляют детали к ракетам стране-агрессору и главному доктринальному стратегическому сопернику НАТО, с другой – ищем ракеты для ПВО Украине", – написал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 июня российские оккупанты атаковали крылатыми ракетами Одессу. Враг выпустил по городу четыре ракеты "Калибр". Три из них сбили украинские военные, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей. В результате атаки три человека погибли и еще 13 получили ранения.