Может создавать 'мертвую зону': что известно украинский комплекс Lima для борьбы с дронами и ракетами

Украинские военные используют систему радиоэлектронной борьбы "Лима" для отвода атак российских беспилотников и ракет. Она глушит и имитирует сигналы спутниковой навигации, из-за чего российское оружие отклоняется от курса.

Видео дня

Использовать их начали в июле 2024 года, а в октябре 2025 года расширили их использование и на защиту гражданской инфраструктуры. В чем заключается принцип работы этой системы, рассказало издание Politico.

Что известно о системе Lima

В отличие от традиционных систем противовоздушной обороны, которые уничтожают угрозы, врезаясь в них ракетами, "Лима" глушит и имитирует сигналы спутниковой навигации. Это приводит к отклонению российского оружия от курса. Такая система становится все более важным средством противовоздушной обороны Украины, поскольку Россия усиливает удары на большие расстояния, а Украине не хватает дорогих ракет-перехватчиков.

Разработчиком Lima является Cascade Systems – украинский оборонный стартап, зарегистрированный в США. Он генерирует мощные поля помех, которые нарушают спутниковую навигацию.

"Когда Лима включена, это еще больше увеличивает отклонение ракет. Кроме простого подавления навигации, мы используем подмену координат и замену координат на несколько километров. Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели", – сказал "Алхимик", разработчик Лимы и командир "Ночного дозора2, подразделения радиоэлектронной борьбы войск территориальной обороны Украины. Из соображений безопасности он попросил называть его только позывным.

Отмечается, что компания Cascade уже поставила более 400 самолетов Lima. Военные начали использовать их в июле 2024 года, а в октябре 2025 года расширили их использование на защиту гражданской инфраструктуры.

По данным компании, за последние 18 месяцев Lima глушила 20 500 беспилотников Shahed и неправильно направила десятки баллистических и крылатых ракет.

Какова стоимость производства

В отличие от многих других тактических глушилок, Lima может охватывать большие участки территории, защищая критически важную инфраструктуру. Производство каждого блока стоит до 3 миллионов гривен (58 000 евро), в зависимости от версии, по данным Cascade. Компания оценивает, что для защиты большого города нужно от 30 до 100 блоков — около 5 миллионов евро. Это примерно стоимость одной ракеты Patriot PAC-3.

Кроме того, система радиоэлектронной борьбы "Лима" также может создать "мертвую зону", где российский беспилотник теряет сигнал наведения.

"Когда мы... создадим достаточно широкую зону, защищенную станциями Лима, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее в открытое поле", – выразил надежду "Алхимик".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что США заинтересовались закупкой украинских дронов и систем радиоэлектронной борьбы после нескольких лет войны, во время которых Украина смогла создать одни из самых эффективных беспилотных технологий в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!