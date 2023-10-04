Может спасти жизнь: в Украине создали плащ-невидимку для военных, маскирующий от тепловизоров. Видео

В Украине создали плащ-невидимку для военных Сил обороны. Разработка делает защитников незаметными для российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом 4 октября сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео готового образца плаща, прошедшего успешные испытания в полевых условиях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Изобретение министр назвал "технологией победы" от Brave1 – государственного кластера, созданного для развития военных технологий.

"Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, наших снайперов или группы CCO, выполняющих боевые задания", – рассказал глава Минцифры.

По словам Федорова, плащ-невидимка компактный и легкий – он весит до 2,5 кг. В то же время имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега, не горит и защищает от высоких температур.

"Плащ-невидимка – это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Нужно еще больше", – отметил министр и призвал тех, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1.