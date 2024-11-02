'Может, якорь используют': в ВМС отреагировали на подъем россиянами затонувшего 'Новочеркасска'

Российские военные приступили к операции по подъему со дна Черного моря затонувшего большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск", который украинские военные уничтожили в декабре 2023 года. Однако эта задача станет для оккупантов непростым испытанием, ведь корабль получил масштабные повреждения из-за детонации боекомплекта.

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Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24". Он отметил, что поднимать "Новочеркасск" придется по частям, поскольку взрыв был настолько мощным, что с корпуса и вооружения корабля мало что осталось.

"Что касается "Новочеркасска", то, судя по масштабам детонации, вероятнее всего, он использовался как плавучий состав БК. При этом у него и собственного штатного вооружения достаточно много для того, чтобы феерически сдетонировать. Поэтому да, его поднимают по частям", – сказал спикер ВМС.

Плетенчук также отметил, что судоподъемные работы – это длительный и высокотехнологичный процесс. Он также шутливо добавил, что из всей конструкции, вероятно, сохранен оставшийся только якорь.

"Могут использовать, например, якорь от затонувшего корабля. Почему нет? Он где-то там был. Видимо, его не сильно повредило при взрыве", – пошутил Плетенчук.

Также Плетенчук подчеркнул, что Крым уже не может служить России основной базой для ремонта кораблей из-за его нахождения в зоне огневого поражения. В Новороссийске же есть ремонтная база, но ее мощности не идут по сравнению с крымскими заводами, и она способна обеспечивать только текущие ремонтные потребности.

"Поэтому с ремонтом плохо, со строительством плохо и смысла нет, потому что даже два новых ракетных корабля "Каракурт", которые были предназначены для ЧФ, они вывели из Азово-Черноморского региона, где те проходили ходовые испытания как раз из-за опасений их потери. Потому что два предыдущие корабли этого проекта "Аскольд" и "Циклон" были уничтожены в Крыму", – отметил Плетенчук.

Напомним, что ВДК "Новочеркасск" 24 марта 2022 года получил повреждение в результате обстрела в порту Бердянска. Окончательно уничтожен он в ночь на 26 декабря 2023-го в порту оккупированной Феодосии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Факт уничтожения судна подтвердили в Воздушных силах. По данным СМИ, ПВО оккупантов пропустила две ракеты Storm Shadow.

– Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сначала говорил об "одном погибшем и двух раненых", хотя в сети писали о десятках жертв и пострадавших. По данным вражеских пабликов, на ВДК было 77 моряков.

– Среди погибших были срочники. В РФ официально признали гибель одного моряка, 27 якобы пропали без вести.

– Британская разведка указывала, что ликвидация "Новочеркасска" еще более усложнила логистику захватчиков на украинском полуострове.

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