Можно ли подать документы на отсрочку повторно при отказе: разъяснение

В случае если военнообязанный в Украине получил отказ в получении отсрочки от мобилизации, он имеет право подать документы повторно. Причем в заявлении лучше четко указать, какие документы предоставляете.

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Такой совет озвучила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко во время общения с украинскими СМИ. Она отметила, что имела в своей практике отказ в отсрочке с аргументацией, что пакет документов якобы неполный.

В то же время, по словам юристки, в отказе не указали, какого именно документа не хватает. Заявитель подавал все документы повторно.

"Поэтому нужно быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов", – подытожила она.

Напомним, отсрочку от мобилизации в Украине можно получить на срок 90 дней или примерно три месяца. Военнообязанные должны каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления, в зависимости от скорости оформления. Причем, предоставить украинцам отсрочку от мобилизации могут только ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, если ТЦК и СП отказывает военнообязанному в предоставлении отсрочки, он может обжаловать решение военкомата. Сделать это желательно немедленно, поскольку после вручения письменного отказа гражданин может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и мобилизован.

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