На какой срок дают отсрочку от мобилизации в Украине: подробное разъяснение

Отсрочку от мобилизации в Украине можно получить на срок 90 дней или примерно три месяца. Военнообязанные должны каждые полтора, два с половиной или три месяца посещать ТЦК и подавать документы для ее продления, в зависимости от скорости оформления.

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Соответствующая норма появилась в законодательстве Украины с 18 мая 2024 года. Предоставить украинцам отсрочку от мобилизации могут только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Напомним, в случае, если комиссия безосновательно отказывает удовлетворить заявление о предоставлении отсрочки, необходимо обратиться в административный суд с иском по поводу обжалования такого решения. Сделать это желательно немедленно, поскольку после вручения письменного отказа гражданин может быть направлен на прохождение ВЛК и мобилизован.

Суд должен рассмотреть дело и принять в течение двух месяцев с момента открытия производства по делу, решение суда вступает в законную силу через 30 дней.

Также обжаловать решение ВЛК можно в другой ВЛК, выше по уровню, чем первая. Чтобы подать жалобу, нужно иметь следующие документы:

заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК более низкого уровня, в котором указать причины пересмотра постановления;

все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (при наличии).

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Виннице удовлетворил иск в ТЦК и воинскую часть местного жителя, мобилизованного в ряды Сил обороны, несмотря на то, что у него есть бронирование. Воинскую часть обязали исключить солдата из списков личного состава.

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