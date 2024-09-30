Можно ли подать заявление об отсрочке в ТЦК по почте или от адвоката: разъяснение

Отсрочка от мобилизации позволяет гражданам Украины призывного возраста отсрочить призыв в соответствии с действующим законодательством. Перечень оснований получения отсрочки определен законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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При наличии документально подтвержденных оснований для оформления отсрочки военнообязанный может подать в ТЦК соответствующее заявление. Как направить этот документ в военкомат, читайте в материале OBOZ.UA.

Можно ли подать заявление на отсрочку по почте или через адвоката

Военнообязанный должен подать заявление об отсрочке лично, а не по Укрпочте или электронной почте, говорит начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5", – сказал он, ссылаясь на постановление Кабмина №560.

Истомин подчеркнул: заявление подается не через родных, адвокатов или по почте, а именно лично заявителем. По его словам, в ТЦК и СП Полтавской области заявления на оформление отсрочок отправляются такими способами.

Все такие заявители получают ответ, что согласно постановлению Кабмина №560 заявление подают на имя главы комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты заявителей.

Как подавать заявление на отсрочку по словам адвоката

В то же время адвокат Марина Бекало говорит, что военнообязанные могут отправить заявление на оформление отсрочки по почте или через доверенное лицо.

По ее словам, согласно пункту 58 постановления Кабмина № 560, заявление на отсрочку подается лично на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела и должно быть зарегистрировано.

В пункте 58 в то же время речь не идет о личном присутствии заявителя и не установлен запрет на подачу такого заявления по почте.

Также в тексте документа не указано, что ТЦК может отказаться от рассмотрения заявления, если оно отправлено по почте.

Следовательно, послать Укрпочтой заявление на отсрочку с документами тоже можно и в ТЦК должны его зарегистрировать, утверждает адвокат.

Но добавляет: ТЦК не имеет права отказать в рассмотрении заявления или в предоставлении отсрочки из-за того, что документы поступили по почте.

О результатах рассмотрения заявления должны сообщить по телефону или по электронной почте, или отправить письмо. После этого заявитель может прибыть в ТЦК для получения справки об отсрочке, говорит Марина Бекало.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанный может обжаловать решение ТЦК, если военкомат отказывает в предоставлении отсрочки. Для этого необходимо обратиться в административный суд, причем немедленно, поскольку после вручения письменного отказа лицо может быть направлено на ВВК и мобилизовано.