Можно ли сорвать весеннее наступление армии России: эксперт рассказал о возможном сценарии

Блокировка терминалов Starlink может повлиять на способность российских войск провести запланированное на весну наступление. Сейчас проблемы со связью и неблагоприятные погодные условия уже притормозили врага на большинстве направлений фронта.

Украинским же военным необходимо неуклонно придерживаться курса на достижение заявленной цели: 50 тыс. уничтоженных оккупантов в месяц – это залог того, что Украина сможет выстоять еще один год большой войны с Россией. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Смогут ли россияне провести весной новое наступление

Блокировка терминалов Starlink для оккупантов может повлиять на их способность провести весной новое наступление.

"Все зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности, наладят систему связи, возможно, пересмотрят тактику применения своих войск. Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого соприкосновения", – подчеркнул Жмайло.

По словам эксперта, наибольшую активность враг сейчас сохраняет на Северском и Лиманском направлениях. Там россиян Силам обороны "трудно остановить".

"Тамидут тяжелые бои в районе Яровой, но, к счастью, есть определенная нескоординированность между российскими подразделениями. Там они прут, медленно, но прут", – отметил Жмайло.

А вот на админгранице между Запорожской и Днепропетровской областями продвижение врага удалось притормозить.

"На Гуляйпольском направлении мы сбили их амбиции, где-то перехватили инициативу. На Днепропетровщине также сбили. Поэтому враг решает накопить, наконец, стратегические резервы. Сейчас речь идет о примерно 100 тысячах. Они будут продолжать свою кампанию по наемничеству, они стали больше беречь свое "мяско" для штурмовых действий. То есть главная задача – максимально накопиться, дождаться весны-лета, чтобы появилась "зеленка" – и потом двинуться с новой силой", – отметил эксперт.

В то же время шансы на то, что оккупантам удастся "обвалить" фронт в Донецкой области, Жмайло оценивает как невысокие.

"Это не будет какое-то одномоментное действие, когда сотни тысяч россиян ринутся, прорвут наши позиции и Донетчина падет. Нет. Это будет такое давление, которое мы видим сейчас. Возможно, будет какое-то обострение. Но они объявляют о наступлении трижды в год, начиная с полномасштабного вторжения. Однако их способности в 2022-23 годах и сейчас – это две абсолютно большие разницы. Техники нет, моря нет, качество российского пехотинца падает. Поэтому россияне пошли именно таким путем – большего накопления", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Сложной остается, по его оценкам, ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации. Впрочем, за продвижение там российские оккупанты платят все большую цену.

"В Мирнограде мы, к сожалению, уже удерживаем всего несколько позиций. В Покровске еще есть наши позиции на севере. Но в чем заключается главная суть этих операций? Сначала россияне имели там 156 тысяч основного состава и 50 тысяч морской пехоты в резерве. Все это задействовалось сейчас, но города они еще полностью не контролируют. Происходит большое перемалывание и, главное, сбит наступательный потенциал врага. То есть группировка очень сильно разорвана. Поэтому им надо накапливаться", – говорит Жмайло.

Эксперт напомнил, что "дедлайны" для "решения вопроса Донетчины" Москва выставляла с самого начала полномасштабного вторжения. Однако до полного захвата региона захватчикам до сих пор очень далеко.

"Сначала была Дружковско-Константиновская операция. Они готовили Доброполье, но мы срезали их выступление. Они планировали параллельно давить на Константиновку, Часов Яр и севернее. Далее Добропольская операция, давление с востока, чтобы сначала огибать Дружковку и Константиновку, а затем Славянско-Краматорскую агломерацию с параллельным давлением на севере в районе Святогорска. Таким образом, они должны были достичь цели – полной оккупации Донетчины как приоритет с отвлекающим ударом и вторым приоритетом на Гуляйпольском направлении", – объяснил замысел Кремля Жмайло.

"Подгоняла" Москва оккупационные войска еще и потому, что российский диктатор Владимир Путин не хотел позориться перед президентом США Дональдом Трампом.

"Мол, они же пообещали Трампу, что теперь уж точно разобьют украинскую армию, ведь вопрос Донетчины является основной причиной, почему до сих пор по мирному процессу нет никаких продвижений. Россия не может не завершить этот вопрос, иначе будет понятно, что она проиграла. Россияне хотят сохранить лицо, заморозиться, чтобы через 3-4 года начать новую, более кровавую агрессию", – считает Жмайло.

Эксперт убежден: реальные намерения РФ в украинском командовании понимают – и имеют видение, как помешать планам врага.

"Доведение уровня потерь России до 50 тысяч в месяц – это наш шанс выстоять. Первый это озвучил Роберт Бровди, "Мадяр", командующий Сил беспилотных систем. Этот тезис поддерживает и министр обороны Федоров. Именно поэтому на "Рамштайн" были выделены сравнительно большие суммы, в частности, на украинские дроны, ведь все равно денег критически мало. Итак, мы стремимся достичь этой цели – просто выбивать живую силу врага. Даже подразделения дроноводов говорят, что приоритет теперь именно человек, военнослужащий, а техника, тем более не бронированная, а легкая, автомобили, багги, мотоциклы уже все-таки на втором плане. Вот такое наше видение, как выстоять в противостоянии 2026 года", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам экспертов Института изучения войны, блокирование оккупантам Starlink дало "импульс" Силам обороны Украины. Защитники провели ряд локальных контратак на стыке Днепропетровщины и Запорожья.

