Можно превратить в мини-РСЗО: что известно о ракетах CRV7, которые Буданов попросил у Канады

Правительство Канады намерено потратить миллионы долларов на утилизацию десятков тысяч ракет класса "воздух-земля" CRV7. Однако военное руководство Украины просит канадцев передать это вооружение ВСУ.

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По словам начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, ракеты CRV7 не только помогли бы Украине отбиваться от российских войск, но и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы по их уничтожению. OBOZ.UA выяснил, что из себя представляют эти ракеты и каким способом украинские войска могут их применить в ходе боевых действий.

Во время дебатов в Палате общин по законопроекту об обновлении соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр заявил, что в вооруженных силах Канады имеется запас из более чем 83 тыс. ракет CRV7, которые были выведены из эксплуатации в начале 2000-х годов.

Три года назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию ракет в течение нескольких лет. Однако Пуальевр сказал, что Украина попросила Канаду передать CRV7 вместо того, чтобы уничтожить их.

В свою очередь Буданов объяснил, что ракеты CRV7 срочно необходимы Украине из-за дефицита боеприпасов. Генерал-лейтенант уточнил, что CRV7 будет использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. Это означает, что ракеты CRV7 смогут работать как снаряды для реактивной системы залпового огня.

Портал Defense Express уточнил, что, по сути, CRV7 является не ракетами, а неуправляемыми реактивными снарядами калибра 70 мм, созданными на основе американской Hydra 70.

Военные эксперты считают CRV7 довольно удачным неуправляемым реактивным снарядом. За счет более мощного двигателя и других изменений удалось добиться большей дальности полета ракеты и точности, чем в оригинальной Hydra 70.

Также известно, что Канада разрабатывала специальные боевые части под CRV7, предназначенные для поражения защищенных объектов типа укрытий для самолетов и может пробить до 4 метров земли или 1 метр бетона. Кроме того, существует специализированная канадская боевая часть WDU-5002/B FAT для поражения танков с вольфрамо-стальными элементами.

Ракета была принята на вооружение в начале 1970 годов. На то время CRV7 была наиболее мощной из имевшихся тогда неуправляемых ракет. Но и до настоящего времени она остается одной из наиболее мощных штурмовых неуправляемых ракет, став де-факто стандартной авиационной ракетой стран Запада (кроме США) и их союзников.

По информации канадского производителя аэрокосмических систем и компонентов Magellan Aerospace, CRV7 отличается большой дальностью, меньшим временем достижения цели и превосходной точностью. Система CRV7 включает в себя композитные ракетные двигатели, пусковые установки и различные учебные и эксплуатационные боеголовки для достижения целей.

Напомним, Канада может передать украинской армии десятки тысяч ракет класса "воздух-земля", которые подлежат утилизации. Однако окончательного решения пока не принято, и в парламенте продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов просит Канаду передать десятки тысяч ракет CRV7. В настоящее время они ожидают уничтожения на военной базе в Саскачеване.

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